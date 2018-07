Ônibus cai em ribanceira e deixa 32 feridos na BA

Ainda não se sabem os motivos para o ônibus ter saído da pista, mas suspeita-se que possa ter havido um problema no freio do veículo. Chovia na região na hora do acidente. Ficaram feridos 30 passageiros, o motorista e o cobrador do ônibus. Catorze deles, com lesões leves, foram encaminhados ao Hospital de Simões Filho. Os 16 que sofreram ferimentos maiores foram levados, em ambulâncias, para o Hospital Geral de Camaçari. O trânsito na rodovia, que chegou a ser bloqueado para o socorro às vítimas, foi liberado por volta das 8h30.