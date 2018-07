Ônibus cai em ribanceira na rodovia Anhanguera e deixa 2 mortos

Texto atualizado às 23h38

CAMPINAS - Um ônibus da viação Cometa que viajava de São Paulo para Campinas caiu em uma ribanceira no fim da tarde desta sexta-feira, 29, na rodovia Anhanguera, em Vinhedo. Segundo a AutoBAn, concessionária da rodovia, duas pessoas morreram e 28 ficaram feridas.

Mais cedo, a informação era de três mortos, mas uma das vítimas foi reanimada a caminho do hospital, segundo a AutoBAn.

O motorista teria perdido o controle do veículo na altura do km 79. O acidente ocorreu por volta das 17h45. Segundo a concessionário, cerca de 45 passageiros viajavam no ônibus. Os Bombeiros, o Samu, a Polícia Militar Rodoviária e equipes da concessionária ainda trabalham no local na remoção das vítimas. O trânsito foi interrompido na faixa da direita e no acostamento. Há lentidão no trecho de pelo menos um quilômetro.