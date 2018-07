Ônibus cai em rio e 21 ficam feridos no RJ

Um ônibus da empresa Santa Maria caiu nesta segunda-feira, 4, em um córrego em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, em um acidente que deixou 21 pessoas feridas. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, 19 feridos, em situação de baixa gravidade, foram socorridos no local e liberados pouco tempo depois. Contudo, duas pessoas, Fernando dos Santos Fernandes, de 24 anos, e Lurdian Pinto Pereira, de 40 anos, foram levados para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, para receberem socorro. O ônibus caiu no canal do Rio Urubu por volta das 9 horas. Os bombeiros não sabem informar o que teria causado o acidente.