Ônibus cai em rio e deixa 11 mortos e 22 feridos em MG Onze pessoas morreram e 22 ficaram feridas, no início da madrugada deste domingo, após um ônibus fretado pela Associação de Pais e Amigos e dos Excepcionais (APAE) cair numa ribanceira de cerca de 30 metros, ao passar pela ponte sobre o Rio Araçuaí, na rodovia MG-451, em Carbonita (MG), região do Vale do Jequitinhonha, a 465 quilômetros de Belo Horizonte.