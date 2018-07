Ônibus cai em rio e passageiros ficam ilhados em SP Quinze passageiros mais o motorista de um ônibus e os dois ocupantes de uma caminhonete ficaram ilhados dentro dos próprios veículos, com a água pelo peito, na madrugada de hoje, quando os veículos caíram dentro do Rio Tibiriçá, no quilômetro 311 da rodovia SP-333, em Marília (SP). A ponte existente no local foi destruída pela enchente provocada pela chuva forte que caiu na região durante a noite de ontem e madrugada de hoje. Os veículos caíram no leito do rio por volta das 2h. Os próprios passageiros chamaram a polícia através dos seus telefones celulares. Os bombeiros terminaram o resgate dos ilhados somente às 5 horas. Todos foram levados ao Hospital das Clínicas de Marília e liberados após serem medicados. Os passageiros do ônibus eram todos comerciantes de roupas de Sarandi, Maringá, Jandaia do Sul e Mandaguari (PR). Até o início da noite de hoje a SP-333 permanecia interditada e o desvio era feito pela rodovia federal BR-153.