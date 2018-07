Ônibus cai na estrada do Cachoeirinha e deixa 6 vítimas

O acidente ocorreu por volta das 6h50, na altura do número 100, no bairro Jardim Ângela, próximo a ponte M''boi Mirim. O Corpo de Bombeiros informou que uma das vítimas foi atendida pelo Samu e uma mulher, com fratura no joelho, foi encaminhada ao pronto socorro de Campo Limpo.

A EMTU ainda não sabe informar a causa do acidente do ônibus da linha 15554, que liga Itapecerica a São Paulo, nem quantas pessoas estavam no veículo no momento.