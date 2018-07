Ônibus capota na Rodovia dos Bandeirantes, em SP Um ônibus da Viação Cometa capotou na altura do quilômetro 32 da Rodovia dos Bandeirantes por volta das 17h15 de hoje. O acidente aconteceu no sentido interior da via, mas não provoca interdição de faixas, já que o veículo está no canteiro central. Apesar disso, há lentidão do quilômetro 25 ao 32, local do capotamento, segundo a concessionária que administra a rodovia.