Ônibus com 50 alunos é assaltado em rodovia no Rio Um ônibus com cerca de 50 alunos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) foi assaltado na noite de segunda-feira na BR-101, na altura do município de Campos, no Norte Fluminense. O veículo foi interceptado por um carro com dois homens armados, que obrigaram o motorista do ônibus a desviar a rota e entrar em um canavial onde eram esperados por outros dois comparsas. Os estudantes foram obrigados a descer do ônibus e depois foram assaltados. Ninguém foi ferido com gravidade. Os criminosos levaram cerca de R$ 2 mil, celulares, relógios, jóias, entre outros objetos pessoais. Uma estudante alega que foi ameaçada e puxada pelo cabelo para descer do coletivo. "Eles ficaram revistando a gente, com a arma. A gente não podia olhar para eles", contou, muito abalada, uma aluna. De acordo com informações da Ufes, os estudantes seguiam para uma aula de campo na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. Dois ladrões foram presos poucos momentos após o roubo. Eles estavam em um carro e tentaram passar por uma blitz montada pela polícia. Os dois foram reconhecidos por estudantes como participantes do assalto. Apesar do cerco armado em toda a região, os outros dois assaltantes escaparam pelo canavial. O caso foi registrado na 134ª Delegacia de Polícia de Campos. Van Em outra ação de ladrões contra passageiros, também na noite de segunda-feira, dois criminosos armados com pistolas assaltaram 15 pessoas que voltavam do trabalho em uma van, na altura da Avenida Brasil, na altura de Manguinhos, na Zona Norte do Rio. O veículo seguia do Centro em direção ao Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste. De acordo com o relato das vítimas, os criminosos ameaçaram explodir uma granada. Os assaltantes levaram dinheiro e pertences dos passageiros. O caso foi registrado na delegacia mas até o começo da noite de hoje ninguém havia sido preso.