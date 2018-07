Õnibus com peregrinos da JMJ colide com carreta Peregrinos da Jornada Mundial da Juventude que iam do Rio para Juiz de Fora (MG) levaram um susto na madrugada desta segunda-feira, 29. Eles estavam num ônibus que colidiu com uma carreta na Rodovia Washington Luiz (BR-040). Nenhum deles se feriu, mas o motorista contratado para transportá-los morreu no local. Foi na altura do município de Três Rios. Os peregrinos foram transferidos para outro ônibus disponibilizado pela Concer, concessionária que administra a via, e seguiram viagem.