Os micro-ônibus da linha Paula Matos-Castelo devem circular por 18 meses, com a tarifa de R$ 0,60, a exemplo da linha Silvestre-Castelo, que já vem operando desde o mês passado. A medida que criou as linhas de ônibus foi decretada pelo prefeito Eduardo Paes, no Diário Oficial do município, no início de outubro.