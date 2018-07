Ônibus continuam sem circular na zona norte de São Paulo Continuam paralisadas as quatro linhas de ônibus que atendem a zona norte de São Paulo. De acordo com a SPTrans, os trabalhadores protestam em solidariedade ao motorista assassinado na noite da última segunda-feira, durante um assalto. Não há previsão para que as linhas voltem a circular. Os ônibus estão na garagem da samabaia desde às 7h15, segundo informações de agentes do local.