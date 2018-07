Ônibus da EMTU sofrerão alterações no final de ano Nos períodos entre os dias 24 e 26 de dezembro e 31 de dezembro e 2 de janeiro as cerca de 600 linhas intermunicipais gerenciadas pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos(EMTU) na capital paulista e Grande São Paulo sofrerão alterações na oferta de ônibus. Segundo a EMTU, na quarta-feira (24), a população contará com a mesma frota de dias úteis, 4 mil veículos. No dia de Natal, quinta-feira (25), será a frota de domingo, com cerca de 2 mil ônibus. Dia 26, sexta-feira, serão 2.600 carros, a mesma frota disponibilizada aos sábados. No dia 31, quarta-feira, os usuários terão à disposição a mesma frota dos sábados, 2.600 veículos. No primeiro dia de 2009, a frota cairá para 2 mil carros, o mesmo número disponibilizado aos domingos. No dia 2 de janeiro, a frota volta para 2.600 ônibus.