Ônibus da GCM irá monitorar o tráfico de drogas na Sé

Luciana garantiu que não haverá coerção aos moradores de rua. Segundo ela, eles poderão continuar instalados em seus locais de escolha, além de utilizar os serviços públicos oferecidos pela Prefeitura. A ação faz parte do projeto "Crack: é possível vencer" e deverá contar com outros quatro ônibus espalhados por mais quatro pontos da cidade: Luz, Saúde, Praça da República e Avenida Teotônio Vilela.

Cada ônibus será equipado com seis câmeras e uma antena, com alcance de 800 metros e giro de 360 graus. O equipamento permite identificar o movimento do comércio de drogas e acionar o posto da GCM mais próximo, que dará voz de prisão aos traficantes.

De acordo com a secretária de assistência social, os usuários deverão ser encaminhados para tratamento público de saúde, a partir da manifestação de vontade própria. As imagens ficarão gravadas no arquivo do veículo e poderão ser utilizadas como prova na abordagem dos traficantes.