'Ônibus da madrugada' é a única esperança O "ônibus da madrugada" é muitas vezes a única esperança de atendimento para os moradores de Pedro Canário. O ir e vir de pacientes movimenta as ruas desertas da pequena cidade do norte capixaba. O município não tem transporte público - os moradores vão a pé, de carro ou de carona com algum vizinho - como fez a família do pequeno Caio.