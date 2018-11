Ônibus de Ribeirão Preto-SP terão câmera de segurança

As imagens gravadas serão armazenadas num chip (cartão de memória). Esse chip será trocado diariamente e será encaminhado ao laboratório de análise de imagens da empresa, que verificará o que aconteceu nas 24 horas anteriores (o acompanhamento, portanto, não será instantâneo). Caso o chip seja levado por ladrões, em eventual roubo, as imagens ainda ficarão armazenadas em outro sistema, no veículo, não revelado por questão de segurança.

Segundo o assessor especial da Transurb, a associação que representa as três permissionárias (Turb, Rápido D''Oeste e Transcorp), Marcelo Rosa, cada sistema com câmera custou R$ 1,4 mil à Turb. Ele acrescenta que as outras duas empresas aguardam os resultados para também investirem nesse tipo de equipamento. Atualmente, pouco dinheiro circula nos ônibus, pois os bilhetes eletrônicos geralmente são comprados com antecedência. Mas os roubos preocupam. Neste ano, a Turb foi assaltada 120 vezes, ante 150 em 2009.