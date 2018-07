Ônibus de romeiros cai em ribanceira no interior de SP Um ônibus de romeiros, que seguia de Aparecida em direção a Passa Quatro, em Minas Gerais, colidiu no fim desta tarde com um veículo de passeio e acabou caindo numa ribanceira. De acordo coma Polícia Rodoviária Estadual, o acidente ocorreu na Rodovia Avelino Júnior (SP-52), que liga Cruzeiro a Passa Quatro.