Ônibus de turismo tomba e deixa 30 feridos na BA Trinta pessoas ficaram feridas, quatro delas em estado grave, em um acidente com um ônibus de turismo, na manhã de hoje na BR-101, município de Itabela (BA), 671 quilômetros ao sul de Salvador. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista perdeu o controle do veículo, da empresa São José Viagens, na curva do Rio dos Frades. O ônibus, que saiu de Belo Horizonte (MG) e seguia para Porto Seguro (BA), transportava 64 pessoas e tombou perto da cabeceira da ponte que atravessa o rio. A polícia aponta excesso de velocidade ou quebra de alguma peça do ônibus como possíveis causas do acidente. Os quatro passageiros em estado grave foram encaminhados para o Hospital Regional de Eunápolis. Os outros, feridos com menos gravidade, foram atendidos no Hospital de Itabela.