Ônibus derruba portão e parede e invade casa

Rosemary dormia com a neta de 2 anos, quando o acidente aconteceu. O ônibus era dirigido pelo vizinho, que sempre deixa o veículo estacionado na rua. De acordo com ela, o motorista perdeu o controle da direção. Segundo os bombeiros, o motorista afirmou que deixou o veículo ligado e desceu para verificar os pneus, quando o ônibus teria andado, após o freio manual ter se soltado. A empresa proprietária do ônibus anunciou que aguardará resultado da perícia, mas que ressarcirá os donos do imóvel. A Defesa Civil avalia nesta terça-feira se os estragos comprometeram a estrutura da casa.