Ônibus desgovernado mata dois pedestres em Porto Alegre

Um ônibus de transporte urbano saiu da avenida Júlio de Castilhos e, desgovernado, atropelou pedestres sobre faixas de segurança e calçadas até bater num prédio na esquina com a Rua Coronel Vicente, no centro de Porto Alegre, nesta quinta-feira, 8. Duas pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas. As vítimas foram levadas a um pronto-socorro. Passageiros acreditam que o motorista tenha sofrido um mal súbito. Eles viram o condutor cair sobre o volante e logo depois perceberam que o veículo seguia desgovernado.