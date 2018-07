Ônibus desgovernado mata um e deixa 20 vítimas em MG Um ônibus desgovernado matou uma pessoa e atropelou outras que aguardavam no ponto, na cidade de Contagem (MG). O acidente deixou 20 vítimas, contando as que estavam dentro do coletivo e os pedestres, de acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.