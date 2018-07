Ônibus desgovernado provoca acidente no Rio Um grave acidente envolvendo um ônibus e sete carros deixou uma vítima gravemente ferida no início da tarde deste domingo na zona sul do Rio. O acidente aconteceu na saída do túnel Zuzu Angel, próximo à favela da Rocinha, em São Conrado. Um ônibus desgovernado bateu nos veículos estacionados na via.