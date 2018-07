Ônibus despenca e deixa um morto e 32 feridos no RS Uma pessoa morreu e 32 ficaram feridas na madrugada de hoje na queda de um ônibus da empresa de transportes Penha no norte do Rio Grande do Sul. O veículo saiu na noite de ontem de Curitiba e rumava para Porto Alegre, quando despencou de uma altura de cerca de 15 metros. O acidente ocorreu Campestre da Serra, próximo ao município de Vacaria.