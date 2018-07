Ônibus do Exaltasamba tomba e 11 ficam feridos em SP O vocalista do grupo Exaltasamba, Péricles Oliveira de Farias, de 39 anos, e outros 11 passageiros ficaram feridos após o ônibus do grupo tombar na tarde de ontem na Rodovia Régis Bittencourt, na região de Cajati. O ônibus voltava com 24 pessoas de quatro shows realizados em Santa Catarina. Péricles recebeu alta por volta das 13h30 de hoje do Hospital Regional do Vale do Ribeira. O hospital não tinha informações sobre outros dois membros do grupo que também foram internados, mas sem gravidade.