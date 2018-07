Ônibus do Paese têm pneus esvaziados na zona norte de SP

Ainda de acordo com a secretaria, os motoristas tentaram fechar o terminal Cachoeirinha, na zona norte de São Paulo, mas foram impedidos por funcionários que trabalhavam no local.

Hoje não há ônibus obstruindo nem a entrada nem a saída do Terminal da Lapa, na zona oeste de São Paulo. Após dois dias bloqueado por coletivos com pneus esvaziados e estacionados dentro do terminal, hoje há circulação de algumas linhas que operam no local.

As quatro linhas da empresa Gato Preto estão circulando com menos ônibus e por isso os intervalos estão prolongados. Duas linhas da Transpass operam normalmente, mas nenhum ônibus das 12 linhas da Santa Brígida saiu da garagem da empresa.

Sem se identificar, motoristas e cobradores que estão trabalhando disseram que até as 10h, a circulação estará garantida, mas que depois desse horário o funcionamento das linhas depende do resultado da reunião com o prefeito.

A CET registrou recorde de trânsito no período da manhã: às 9h, havia 158 quilômetros congestionados nas vias monitoradas pela Companhia.