Ônibus do Vôlei Futuro capota na Castelo Branco

De acordo com a comissão técnica do Vôlei Futuro, a maioria das jogadoras saiu ilesa do acidente. Como o esquema para a partida já estava armado no ginásio José Liberatti, duas ambulâncias saiu de lá para atender as feridas e levá-las ao Hospital Regional de Osasco.

"Queria confortar a família de todo mundo. Em estado gravíssimo não tem ninguém, talvez um braço quebrado, a gente não sabe ainda. A impressão que eu tenho é que o ônibus caiu do começo do viaduto (que liga a rodovia à rua lateral do ginásio). Não tinha como sair do ônibus, porque tinha que ir por cima. Foi mais um susto", explicou o técnico Willian.

A única jogadora a sofrer lesão um pouco mais séria foi a líbero Stacy Sykora, que desmaiou, ainda por motivos desconhecidos. Os torcedores da equipe de Araçatuba, ao saberem do acidente, iniciaram uma longa corrente de oração.