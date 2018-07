Ônibus é alvo de série de ataques em Israel

Segundo a mídia local, diversas pessoas morreram na série de ataques, embora não haja relato oficial sobre o número de mortos.

O ataque contra o ônibus ocorreu em uma rodovia no deserto de Israel, cerca de 30 quilômetros ao norte da cidade turística de Eilat, na costa. A estrada passa a metros de distância da fronteira aberta com o Egito.

A Rádio Israel disse que alguns atiradores em um carro realizaram uma emboscada contra o ônibus civil. O serviço de ambulância Magen David Adom informou que ao menos cinco passageiros ficaram feridos.

"Foi um ataque terrorista", disse um jornalista da Rádio Israel que estava no local. Fotos na televisão mostravam marcas de bala no pára-brisa do ônibus e janelas quebradas na lateral."

A rádio informou mais tarde que os agressores e as forças de segurança israelenses estavam travados em uma troca de tiros próximo ao local da emboscada e que havia alguns feridos.

O Egito aumentou as atividades de segurança no deserto do Sinai, que faz fronteira com Israel e a Faixa de Gaza.

Fontes de segurança egípcios disseram na terça-feira que a repressão contra grupos armados no norte do Sinai havia capturado quatro militantes islâmicos que se preparavam explodir um gasoduto.

Autoridades da inteligência no Egito disseram que grupos militantes no Sinai estavam se aproveitando do vácuo na segurança deixado pela derrubada do presidente Hosni Mubarak em fevereiro.