Ônibus é assaltado no PR e 22 são presos no bagageiro Os 21 passageiros e o motorista de um ônibus de turismo ficaram trancados por cerca de quatro horas dentro do bagageiro do coletivo durante um assalto na noite de ontem, na Rodovia PR-151, na região de Jaguariaíva, no Paraná. Os policiais rodoviários encontraram o ônibus por volta das 3 horas de hoje em uma estrada secundária, a cerca de uns 100 metros da rodovia, em meio a uma plantação de eucaliptos.