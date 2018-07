Ônibus e caminhão colidem na Marginal do Tietê Um caminhão e um ônibus colidiram na manhã da hoje na Marginal do Tietê, próximo à Ponte da Freguesia do Ó, em São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, pelo menos uma pessoa já havia sido resgatada por volta das 7h15. Os veículos se chocaram por volta das 6h30, na pista local no sentido Castello Branco. Segundo o Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom), dez equipes estavam no local e o número de feridos deve aumentar. Por conta do acidente, que ocupava duas faixas de rolamento da via, o congestionamento chegava a mais de cinco quilômetros nas duas pistas da Marginal, chegando até a Ponte da Casa Verde.