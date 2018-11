Ônibus e caminhão são incendiados em protesto em SP Um micro-ônibus, um ônibus e um caminhão foram incendiados no início da noite de hoje na região da Avenida Gabriela Mistral, na Penha, zona leste de São Paulo. O Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) informou que se trata de uma manifestação, mas disse desconhecer o motivo do protesto e não saber se há feridos. Os manifestantes bloquearam a Marginal do Tietê com uma barricada de pneus e chegaram a jogar pedras em alguns veículos. O Corpo de Bombeiros já foi acionado.