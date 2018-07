Ônibus é incendiado após chacina em Guarulhos

Dois dos criminosos, um deles adolescente, foram localizados pela polícia e afirmaram que a ação foi um protesto contra uma chacina ocorrida próximo do local na madrugada do mesmo dia.

O coletivo, que fazia a linha 433 (Vila Galvão - Terminal São João), foi parado pelo grupo na Rua Jamil João Zarif, no bairro Taboão. O motorista, o cobrador e cerca de 20 passageiros foram obrigados a abandonar o veículo.

Os vândalos espalharam combustível e atearam fogo ao ônibus. Os bombeiros foram acionados e apagaram as chamas, mas elas já haviam destruído por completo o coletivo.

Acionados, policiais militares da 3ª Companhia do 15º Batalhão localizaram, a cerca de 300 metros do local, em uma área invadida, um adolescente de 17 anos e Jairo Teixeira da Silva Júnior, de 19.

Ambos confessaram a participação no ataque ao coletivo e disseram que o grupo resolveu protestar desta forma pois as vítimas da chacina ocorrida no bairro eram colegas de todos.

Segundo ainda a PM, Jairo Teixeira, antes de ser preso após o ataque incendiário, não tinha passagens pela polícia. Tanto a chacina como o ato de vandalismo foram registrados no 7º DP de Guarulhos, no bairro São João.

A chacina ocorreu às 2h de segunda. Policiais militares foram acionados para a Rua São Gonçalo do Sapucaí, próximo a uma tecelagem.

No local, os policiais encontraram três homens mortos. Um quarto, o único sobrevivente, foi levado para a unidade de pronto atendimento do bairro Paraíso.