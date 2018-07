Ônibus é incendiado dentro de garagem em São Paulo Um ônibus da Viação Garcia foi incendiado dentro de uma garagem na Rua Alfonso Renaldo Gallucci, às margens da Marginal do Tietê, no bairro da Casa Verde, na zona norte de São Paulo, pouco depois das 11 horas desta quarta-feira. Sete equipes do Corpo de Bombeiros estão no local. Não há registro, até o momento, de pessoas feridas.