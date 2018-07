Ônibus é incendiado em Itaquera, zona leste de SP Um ônibus da linha Terminal Carvalho-Metrô Artur Alvim foi incendiado na noite desse domingo, 21, em Itaquera, zona leste de São Paulo, em uma suposta represália a uma operação da PM contra os bailes funk na região, segundo a polícia. Oito pessoas encapuzadas queimaram o veículo e estão foragidas, de acordo com relatos de testemunhas no boletim de ocorrência, registrado no 24º DP, da Ponte Rasa. Não há registro de feridos.