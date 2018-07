Ônibus é incendiado em protesto na zona leste de SP Um ônibus foi incendiado no início da noite dessa quinta-feira, 4, durante uma manifestação no cruzamento entre as ruas Francisco Luís de Oliveira e Registro Velho, na Vila Curuçá, zona leste de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, moradores do local protestavam contra um atropelamento que matou duas pessoas na última segunda, 1, no mesmo local. Eles pediam melhor sinalização de trânsito na região.