Ônibus é incendiado em São Vicente, no litoral de SP Um ônibus intermunicipal da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) foi incendiado na noite deste sábado no bairro Parque das Bandeiras, em São Vicente, na Baixada Santista. De acordo com a Polícia Militar, três homens pararam o coletivo na Avenida Doutor Esmeraldo Soares Tarquínio, em um ponto próximo a uma praça, e mandaram os ocupantes descerem. Em seguida, atearam fogo no veículo e fugiram.