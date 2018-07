Ônibus é incendiado na zona oeste de São Paulo Um ônibus incendiado na avenida Manuel Bandeira, na altura da Avenida das Nações Unidas, bloqueou totalmente a via no sentido Castelo Branco nessa quarta-feira, dia 1º. Segundo a Polícia Militar, o protestoônibus foi motivado por uma tentativa de assalto fracassada. Um policial se defendeu de uma ação de ladrões no local, disparando contra dois supostos criminosos.