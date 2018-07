Ônibus é incendiado na zona sul de São Paulo

Segundo informação do 47º Distrito Policial (Capão Redondo), o ônibus da Linha 7059-10 Parque do Engenho/Terminal Campo Limpo estava parado no terminal, e motorista e o cobrador estavam lanchando. Ao menos dois suspeitos invadiram o coletivo e atearam fogo pouco após as 22h. Ninguém se feriu. Os bandidos fugiram. Até agora ninguém foi preso.

Assim como no caso registrado terça-feira no Itaim Paulista, a polícia suspeita que a ação no Capão Redondo tenha sido feito em represália a uma operação policial no mesmo bairro em que uma pessoa teria sido morta na tarde desta quinta-feira.