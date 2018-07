Ônibus e metrô sobem amanhã para R$ 3,20 em SP As tarifas de ônibus, metrô e trem em São Paulo, que hoje custam R$ 3, vão subir neste domingo, 2. A partir da zero hora do domingo, começará a ser cobrado o novo valor de R$ 3,20. Para garantir o reajuste de 6,7%, abaixo da inflação, a presidente Dilma Rousseff assinou nesta sexta-feira, 31, Medida Provisória (MP) que reduz para zero as alíquotas de dois tributos federais, o PIS e a Cofins, sobre as passagens de transporte urbano em todo o País.