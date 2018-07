Ônibus é queimado em novo ataque no interior de SP Um ônibus do transporte público foi incendiado por criminosos no final da noite de quarta-feira (28), em Votorantim, região de Sorocaba (SP). O motorista foi obrigado a parar e, ao descer do coletivo, foi agredido com uma coronhada na cabeça. Com este somam nove os ônibus queimados na região no período de uma semana - os outros ataques ocorreram em Sorocaba, cidade vizinha. O coletivo, da empresa São João, desembarcou passageiros no ponto final, no bairro São Lucas, às 23h30, e iniciava o percurso até a garagem da empresa, quando os supostos criminosos bateram na porta e obrigaram o motorista a parar.