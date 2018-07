Ônibus é queimado em protesto contra prisão Após dez dias sem atentados a ônibus em Salvador, um coletivo foi incendiado ontem. Não houve feridos. A Secretaria de Segurança do Estado da Bahia descarta qualquer relação entre o ataque e os atentados ocorridos entre os dias 7 e 11 deste mês. O crime teria ocorrido em represália à prisão de um acusado de tráfico no bairro São Gonçalo do Retiro.