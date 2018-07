Ônibus é queimado por criminosos no Jaraguá, em SP Quatro criminosos armados atearam fogo em um ônibus na noite deste sábado, no bairro do Jaraguá, zona norte de São Paulo. O veículo foi interceptado na Rua Maria da Cruz Cunha, 117. Depois de pedirem para motorista e passageiros descerem, os homens espalharam gasolina e colocaram fogo no veículo. A Polícia Militar foi acionada às 23h50, mas os homens conseguiram fugir. Ninguém ficou ferido.