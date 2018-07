Ônibus elétrico atinge 3 casas em acidente no Tatuapé Um ônibus movido a energia elétrica - trólebus -, por volta da 4h30 desta madrugada de quarta-feira se envolveu em um acidente na altura do nº 260 da Rua Nestor de Barros, no Tatuapé, zona leste de São Paulo, em frente à garagem da viação da qual ele pertence. O motorista perdeu o controle da direção ao fazer a manobra.