Ônibus em Florianópolis permanece com horário restrito

O serviço, nas chamadas linhas sociais - cerca de 15 - que atendem aos morros, permanecerá com o acompanhamento de escolta da Polícia Militar e Guarda Municipal. Nas demais, linhas de longa distância e intermunicipais, há escolta. Das 19 horas às 23 horas, o fluxo de ônibus será reduzido com os veículos saindo do Terminal do Centro (Ticen) em comboio, sempre acompanhados por escolta da PM.

Desde o dia 13 de fevereiro que nenhum atentado é registrado em Florianópolis. "Estamos confiantes que a situação a partir de agora deve se normalizar. Acredito que em muito breve o sistema passe a operar dentro da normalidade", comenta Valdir Gomes, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Florianópolis (Setuf). Representantes de ônibus, da prefeitura e da Polícia Militar vão manter reuniões diárias para avaliar o andamento do plano de ação voltado a garantir a segurança dos passageiros, motoristas e cobradores.

A sensação de insegurança combinada com a limitação de horários das linhas que atendem a região do bairro Trindade, onde está instalada, fez a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) suspender o início das aulas do período noturno. Desde o início das ações criminosas provocadas pelos integrantes da facção Primeiro Grupo Catarinense (PGC), no dia 30 de janeiro, já foram incendiados 43 ônibus em Santa Catarina, sendo seis em Florianópolis.