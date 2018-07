Ônibus em Florianópolis terão escolta O prefeito de Florianópolis César Souza Júnior (PSD) determinou a locação imediata de 20 veículos destinados a escolta policial dos ônibus que atendem as comunidades do Maciço do Morro da Cruz, na região central da capital catarinense. Desde a última terça-feira, ocasião em que um ônibus da empresa Transol foi completamente incendiado em ação criminosa de integrantes da facção Primeiro Grupo Catarinense (PGC), 14 linhas deixaram de atender a comunidade por questões de segurança.