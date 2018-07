Ônibus escolares estão parados sem licenciamento Um lote de 56 ônibus escolares comprados pelo governo do Rio Grande do Sul entre 12 de abril e 2 de julho para entregar a prefeituras está parado num pátio do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS), à espera de licenciamento. A Secretaria da Educação afirmou em nota, nesta quinta-feira, que "não há atrasos no cronograma" e que "os tempos são determinados pela legislação pertinente".