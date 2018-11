Ônibus espacial Endeavour parte para última missão

O ônibus espacial Endeavour foi lançado na manhã desta segunda-feira nos Estados Unidos, iniciando sua última missão.

O lançamento, no Centro Espacial Kennedy, no Estado da Flórida (sul do país), foi assistido por centenas de milhares de pessoas.

"A missão representa o poder do trabalho de equipe, comprometimento e exploração", disse o comandante da missão, Mark Kelly, pelo rádio momentos antes da decolagem.

"Está no DNA de nosso grande país chegar nas estrelas e explorar. Não podemos parar", acrescentou.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.