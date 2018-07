Ônibus fretado é incendiado em Campinas (SP) Mais um ônibus foi atacado na madrugada desta quinta-feira em Campinas, no interior paulista. Um ônibus fretado foi incendiado no Jardim São Pedro, por volta das 5h. A Polícia Militar disse que o veículo estava estacionado na rua em frente à residência do proprietário e que não há informações se o caso tem relação com os apedrejamentos ocorridos dois dias antes. Ninguém ficou ferido.