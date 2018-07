Ônibus fretados devem agravar congestionamento em SP

As paradas ficam no entorno de estações da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Algumas foram instaladas em avenidas movimentadas, como a Nações Unidas, em Pinheiros. Outras em lugares com pouco espaço reservado para os ônibus ou cujo acesso é feito por ruas estreitas, como é o caso da parada da Guilherme Barbosa de Melo, no Itaim Bibi.

Especialistas afirmam que o impacto dos fretados no tráfego deve ser transferido. ?A tendência é a de que o trânsito se concentre nesses pontos, em um horário (de pico) em que já está congestionado?, diz o superintendente da Associação Nacional dos Transporte Públicos (ANTP), Marcos Bicalho. O que também pode causar problemas é a relação entre a quantidade de vagas e o número estimado de ônibus que deve utilizar cada parada. Os pontos da Rebouças e da Parada Inglesa são um exemplo. Ambos têm espaço para cinco veículos enfileirados, mas no primeiro a estimativa é que parem 25 fretados por dia, enquanto no outro se esperam 179 veículos.

Planejamento

A Secretaria Municipal de Transportes (SMT) afirma que ?cada ponto foi planejado de modo a absorver a demanda, sem prejudicar o trânsito das vias no entorno?. E ressalta que a quantidade de vagas foi determinada com base em estudos que apontaram quantos ônibus, em média, devem chegar simultaneamente em cada ponto. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.