Ônibus incendiados na Bahia após operação contra drogas Cinco ônibus e uma motocicleta foram incendiados, na tarde desta quinta-feira, 08, no bairro periférico de Tancredo Neves, em Salvador, minutos após a Polícia Militar concluir uma operação contra o tráfico de drogas no local. Os ataques ocorreram no fim de linha do bairro, onde os ônibus concluem o itinerário na região.