Ônibus intermunicipais ficam mais caros em SP

O reajuste vale para as linhas intermunicipais em todo o Estado, com exceção das que operam dentro das regiões metropolitanas. Até amanhã, os usuários podem comprar passagens intermunicipais ainda com os preços mais baixos. Os bilhetes para as linhas rodoviárias podem ser comprados com data em aberto e são válidos pelo período de um ano.

De acordo com a Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), "os reajustes representam a recomposição dos custos operacionais das empresas que atuam no setor e levam em conta as variações de preço de diversos itens". Entre eles, estão os gastos administrativos e os custos com pneus e autopeças.