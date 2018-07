Ônibus invade bar e mata adolescente em Guarulhos

Ao volante de um coletivo da Viação Universo Express, Marcelo Pinheiro da Silva, de 34 anos, descia a Rua Domingos de Abreu, no Jardim Vila Galvão, quando perdeu o controle da direção e entrou no bar.

A jovem, que estava dentro do estabelecimento, localizado na Favela São Rafael, foi atingida pelo veículo e, mesmo socorrida por policiais militares, morreu a caminho do Hospital Padre Bento.

Moradores da favela, ao ficarem cientes do ocorrido, foram até o bar e tentaram linchar o motorista, mas policiais militares da 2ª Companhia do 15º Batalhão retiraram o rapaz do local.

O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Guarulhos, onde Marcelo foi indiciado por homicídio culposo - quando não há intenção de matar.